Juve stabia-Palermo è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 14 punti e il Palermo che invece è al 5° posto in classifica con 19 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 3 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Niccolò Pierozzi con 4 reti.
Juve stabia-Palermo si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Palermo è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 14 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Juve stabia-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Palermo
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Matteo Marchetti
Juve stabia-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 08-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Juve stabia-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
