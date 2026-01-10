Juve stabia-Pescara è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 26 punti e il Pescara che invece è al 20° posto in classifica con 13 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 6 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 4 reti.
Il Pescara ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Di Nardo con 5 reti.
Juve stabia-Pescara si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Pescara è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 18 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Juve stabia-Pescara in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Pescara
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Marco Piccinini
Juve stabia-Pescara è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 10-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Juve stabia-Pescara sarà inserito un'ora prima del match.
