Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Juve stabia-Reggiana è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve stabia che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 2 punti e la Reggiana che invece è al 10° posto in classifica con 3 punti.

Juve stabia ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 1 rete.

La Reggiana ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Tobías Reinhart con 1 rete.

Juve stabia-Reggiana si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Reggiana è il signor Mario Perri. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.

Dove vedere Juve stabia-Reggiana in tv o in streaming

Juve stabia-Reggiana è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 13-09-2025.

