Partita valevole per la 28a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Juve stabia-Sampdoria è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 39 punti e la Sampdoria che invece è al 14° posto in classifica con 29 punti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 9 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Massimo Coda con 9 reti.

Juve stabia-Sampdoria si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Sampdoria è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 4 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Juve stabia-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Juve stabia-Sampdoria

: Juve stabia-Sampdoria Data : mercoledì 4 marzo 2026

: mercoledì 4 marzo 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Castellammare di Stabia

: Castellammare di Stabia Stadio : Romeo Menti di Castellammare

: Romeo Menti di Castellammare Arbitro: Giuseppe Collu

Juve stabia-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 04-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Juve stabia-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.