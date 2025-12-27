Juve stabia-Sudtirol è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 23 punti e Sudtirol che invece è al 14° posto in classifica con 16 punti.
Juve Stabia ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 4 reti.
Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Silvio Merkaj con 4 reti.
Juve stabia-Sudtirol si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Sudtirol è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 16 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Juve stabia-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Juve stabia-Sudtirol
- Data: sabato 27 dicembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Castellammare di Stabia
- Stadio: Romeo Menti di Castellammare
- Arbitro: Livio Marinelli
Juve stabia-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Juve stabia-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juve Stabia - Sudtirol?
- La gara tra Juve Stabia e Sudtirol si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Juve Stabia - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juve Stabia - Sudtirol sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Juve Stabia - Sudtirol?
- La partita si gioca a Castellammare di Stabia
- In che stadio si gioca Juve Stabia - Sudtirol?
- Stadio Romeo Menti di Castellammare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Juve Stabia è Leonardo Candellone con 4 gol, mentre il capocannoniere Sudtirol è Silvio Merkaj con 4 gol
- Chi trasmette la partita Juve Stabia - Sudtirol?
- La partita tra Juve Stabia e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN