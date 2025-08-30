Partita valevole per la 2a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Juve stabia-Venezia è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve stabia che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 1 punti e il Venezia che invece è al 6° posto in classifica con 3 punti.

Juve stabia ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 1 rete.

Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Alfred Duncan con 1 rete.

Juve stabia-Venezia si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Venezia è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua.

Dove vedere Juve stabia-Venezia in tv o in streaming

Juve stabia-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 30-08-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Juve stabia-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.