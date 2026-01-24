Partita valevole per la 21a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Juve stabia-Virtus entella è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte Juve Stabia che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 30 punti e la Virtus Entella che invece è al 15° posto in classifica con 20 punti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 6 reti.

La Virtus Entella ha ottenuto finora 4 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Tiritiello con 6 reti.

Juve stabia-Virtus entella si gioca allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Castellammare di Stabia; arbitro di Juve stabia - Virtus entella è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Juve stabia-Virtus entella in tv o in streaming

Juve stabia-Virtus entella è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

