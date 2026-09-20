Partita valevole per la 5a giornata della Serie A 2026/2027

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Juventus-Atalanta è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 7 punti e l'Atalanta che invece è al 11° posto in classifica con 6 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Edon Zhegrova con 2 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 1 rete.

Juventus-Atalanta si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Atalanta è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Juventus-Atalanta

: Juventus-Atalanta Data : domenica 20 settembre 2026

: domenica 20 settembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Luca Zufferli

Juventus-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 20-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.