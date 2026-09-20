Juventus-Atalanta è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 7 punti e l'Atalanta che invece è al 11° posto in classifica con 6 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Edon Zhegrova con 2 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 1 rete.
Juventus-Atalanta si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Atalanta è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Atalanta
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Luca Zufferli
Juventus-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 20-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Juventus-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Atalanta?
- La gara tra Juventus e Atalanta si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Juventus - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Atalanta sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Juventus - Atalanta?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Atalanta?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Edon Zhegrova con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 1 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Atalanta?
- La partita tra Juventus e Atalanta verrà trasmessa da DAZN e da Sky