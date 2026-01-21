Penultimo appuntamento calcistico nella massima competizione continentale della League Phase per la Juventus contrapposta a un Benfica temibile nella settima giornata di Champions League. Mister Spalletti è cauto, ma altrettanto sincero nel fotografare la situazione della squadra a questo punto del torneo quando la Juve occupa la 17esima posizione e non c’è molto margine, ancora, per aspirare alla qualificazione. A Torino il ritorno di una vecchia conoscenza, José Mourinho.
- La situazione della Juventus
- Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming
- Juventus-Benfica, come seguirla gratis
- Probabili formazioni
- L'arbitro
La situazione della Juventus
In campionato la Juventus sta risalendo con alti e bassi la classifica di Serie A, ma in Europa è altro che conta e l’Inter, in questo, può dare un valido esempio. Juve e Benfica sono reduci da risultati opposti in campionato. Bianconeri sconfitti a Cagliari, sono scivolati a -4 dalla zona Champions e a -10 dalla capolista. Lusitani in evidente difficoltà, in Champions, vincenti sul campo del Rio Ave e terzi in classifica generale. Riassumendo troverete di seguito le informazioni per seguire Juve-Benfica in diretta tv e streaming:
- Partita: Juventus-Benfica
- Dove: Allianz Arena di Torino
- Data: 21 gennaio
- Orario: 21
- Diretta Tv: Sky
- Streaming: SkyGO, Now
- Competizione: Champions League
Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming
Per quanti intendere seguire in diretta tv la sfida allo Stadium tra Juventus e Benfica sarà trasmessa in diretta televisiva questa sera, mercoledì 21 gennaio, da Amazon Prime Video, in esclusiva.
In diretta dallo Juventus Stadium di Torino ci saranno Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio, Julio Cesar, Fernando Llorente e Cristiana Girelli.
La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.
Juventus-Benfica, come seguirla gratis
Juventus-Benfica è un’esclusiva di Prime Video ed è accessibile a tutti gli abbonati al servizio che hanno scaricato l’APP. Per seguire gratuitamente la partita e non si è ancora tra i clienti Prime, Amazon consente di sfruttare la prova gratuita di trenta giorni disponibile e rivolta a tutti i nuovi iscritti, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.
Fai qui il tuo abbonamento ad Amazon Prime (prova gratis di 30 giorni)
Probabili formazioni
Ecco le probabili formazioni di Juve-Benfica:
- JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Cabal, Joao Mario, Kostic, Koopmeiners, Adzic, Conceicao, Zhegrova, Openda. Indisponibili: Rugani, Rouhi, Vlahovic. Squalificati: -. Diffidati: Cambiaso, Cabal
- BENFICA (4-2-3-1): Trubin, Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho. A disposizione: Ferreira, Lopes, Banjaqui, Neto, Silva, Rui Silva, Barrenechea, Manu Silva, Rego, Bruma, Ivanovic. Indisponibili: Araujo, Lukebakio, Veloso, Rios, Bah. Squalificati: -. Diffidati: -.
L’arbitro
Il direttore di gara designato dalla Uefa sarà l’olandese Gozubuyuk assistito dal connazionale Inia-Honig e quarto uomo Maschot. Al VAR Van Driessche e Higler.