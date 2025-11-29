Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Cagliari è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 20 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 11 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 3 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

Juventus-Cagliari si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Cagliari è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Cagliari in tv o in streaming

Juventus-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 29-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

