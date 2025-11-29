Juventus-Cagliari è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 20 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 11 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 3 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.
Juventus-Cagliari si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Cagliari è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Cagliari
- Data: sabato 29 novembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Valerio Crezzini
Juventus-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 29-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Juventus-Cagliari live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Juventus-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Cagliari?
- La gara tra Juventus e Cagliari si giocherà sabato 29 novembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Juventus - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Cagliari sarà Marco Di Bello
- Dove si gioca Juventus - Cagliari?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Cagliari?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Cagliari?
- La partita tra Juventus e Cagliari verrà trasmessa da DAZN