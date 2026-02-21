Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Como è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 46 punti e il Como che invece è al 6° posto in classifica con 42 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.

Il Como ha ottenuto finora 11 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 9 reti.

Juventus-Como si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Como è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 12 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 46 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Como in tv o in streaming

Juventus-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Como sarà inserito un'ora prima del match.