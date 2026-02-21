Juventus-Como è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 46 punti e il Como che invece è al 6° posto in classifica con 42 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 43 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.
Il Como ha ottenuto finora 11 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 9 reti.
Juventus-Como si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Como è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 12 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 46 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Como in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Como
- Data: sabato 21 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Daniele Doveri
Juventus-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Como?
- La gara tra Juventus e Como si giocherà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Juventus - Como?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Como sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Juventus - Como?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Como?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 8 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 9 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Como?
- La partita tra Juventus e Como verrà trasmessa da DAZN