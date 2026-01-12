Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Cremonese è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 36 punti e la Cremonese che invece è al 13° posto in classifica con 22 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 6 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Juventus-Cremonese si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Cremonese è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 25 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Cremonese in tv o in streaming

Juventus-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 12-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.