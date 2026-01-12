Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Juventus-Cremonese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 20a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus-Cremonese è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 36 punti e la Cremonese che invece è al 13° posto in classifica con 22 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 27 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 6 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Juventus-Cremonese si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Cremonese è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 25 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Cremonese in tv o in streaming

  • Partita: Juventus-Cremonese
  • Data: lunedì 12 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Allianz Stadium
  • Arbitro: Ermanno Feliciani

Juventus-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 12-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juventus - Cremonese?
La gara tra Juventus e Cremonese si giocherà lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Cremonese sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Juventus - Cremonese?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Cremonese?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 6 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol
Chi trasmette la partita Juventus - Cremonese?
La partita tra Juventus e Cremonese verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Juventus-Cremonese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Lucart

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio