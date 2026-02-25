Le informazioni utili sul ritorno dei playoff di Champions: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming del match dei bianconeri di questa sera

La Juventus di Luciano Spalletti cerca l’impresa impossibile, nel ritorno dei playoff di Champions, contro il Galatasaray dopo un risultato inequivocabile. Quel 5-2 subito la scorsa settimana nella gara d’andata giocata a Istanbul, non consente interpretazioni seppur la partita abbia avuto risvolti inattesi quanto paradossali. A conti fatti, mercoledì sera gli undici bianconeri devono vincere con quattro gol di scarto sui turchi. Match in casa, a Torino, in fascia serale e con il pubblico di tifosi che sosterrà la formazione che Lucio metterà in campo. Di seguito tutte le informazioni su dove vedere in tv e streaming la partita, le probabili formazioni e l’arbitro designato.

La situazione della Juventus e del Galatasaray

Non arriva da una fase semplice, la Juventus. Reduce dal risultato poco lusinghiero incassato contro il Como e dalla sconfitta senza appello di Istanbul, la formazione guidata dall’allenatore toscano prova a recuperare. Spalletti dovrà risolvere alcuni dubbi, ma soprattutto trasmettere la motivazione e la grinta ai bianconeri perché servirà una prova di carattere, intensità e precisione per ribaltare il -3 dell’andata (5-2 a favore del Galatasaray) e riaprire la corsa alla qualificazione. Di seguito le informazioni per seguire live il ritorno dei playoff:

Partita: Juventus-Galatasaray

Diretta: Prime Video

Streaming: Prime Video

Data: 25 febbraio 2026

Orario: 21

Competizione: Champions League

Dove vedere Juventus-Galatasaray in tv

Per quanti intendere seguire in diretta la sfida tra Juventus e Galatasaray il ritorno dei playoff verrà trasmesso da Prime Video. A bordocampo ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Claudio Marchisio e Fernando Llorente.



La telecronaca della gara è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese.

Al termine della partita, dalle 23.30, spazio all’Highlights Show in esclusiva su Prime Video: Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Cristian Brocchi guideranno approfondimenti, interviste e analisi, con i momenti salienti anche delle altre gare di Champions.

Dove vedere Juventus-Galatasaray in streaming

Ricordiamo che i clienti Prime possono vedere le partite della Champions attraverso l’app di Prime Video disponibile su numerose smart TV, inclusi i modelli di Samsung e LG, oltre che sui dispositivi mobili, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, tablet Fire, Apple TV, PlayStation, Sky Q e Sky Digital e online. Coloro che non sono ancora clienti Prime potranno provare il servizio gratuitamente per 30 giorni e vedere, dunque, il match gratuitamente.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Di seguito l’undici più probabile alla luce delle ultime informazioni su disponibilità e soluzioni tattiche della Juventus e del Gala:

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti;

Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti; GALATASARAY(4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk.

L’arbitro, VAR e AVAR

La sfida tra Juventus e Galatasary è stata affidata dalla Uefa all’arbitro Joao Pinheiro (POR). Con lui gli assistenti Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR) con il quarto ufficiale Joao Goncalves (POR). Un gruppo totalmente lusitano a cui si affiancano il VAR Tomasz Kwiatkowski (POL) e l’AVAR: Jerome Brisard (FRA).