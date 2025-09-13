Juventus-Inter è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 6 punti e l'Inter che invece è al 6° posto in classifica con 3 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 2 reti.
Juventus-Inter si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Inter è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.
Dove vedere Juventus-Inter in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Inter
- Data: sabato 13 settembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Andrea Colombo
Juventus-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 13-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Il link al live di Juventus-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Inter?
- La gara tra Juventus e Inter si giocherà sabato 13 settembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Juventus - Inter?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Inter sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Juventus - Inter?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Inter?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 2 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Inter?
- La partita tra Juventus e Inter verrà trasmessa da DAZN