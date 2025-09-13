Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus-Inter è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 6 punti e l'Inter che invece è al 6° posto in classifica con 3 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 2 reti.

Juventus-Inter si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Inter è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni.

Dove vedere Juventus-Inter in tv o in streaming

Partita : Juventus-Inter

: Juventus-Inter Data : sabato 13 settembre 2025

: sabato 13 settembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Andrea Colombo

Juventus-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 13-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Inter sarà inserito un'ora prima del match.