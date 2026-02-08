Juventus-Lazio è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 45 punti e la Lazio che invece è al 8° posto in classifica con 32 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Danilo Cataldi con 3 reti.
Juventus-Lazio si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Lazio è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 11 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Lazio
- Data: domenica 8 febbraio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Marco Guida
Juventus-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-02-2026.
Se invece preferite seguire Juventus-Lazio live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Lazio?
- La gara tra Juventus e Lazio si giocherà domenica 8 febbraio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Juventus - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Lazio sarà Paolo Silvio Mazzoleni
- Dove si gioca Juventus - Lazio?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Lazio?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 8 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Danilo Cataldi con 3 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Lazio?
- La partita tra Juventus e Lazio verrà trasmessa da DAZN