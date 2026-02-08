Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Lazio è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 45 punti e la Lazio che invece è al 8° posto in classifica con 32 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 39 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Danilo Cataldi con 3 reti.

Juventus-Lazio si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Lazio è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 11 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Lazio in tv o in streaming

Juventus-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.