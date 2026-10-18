Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

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Juventus-Lazio è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 11 punti e la Lazio che invece è al 3° posto in classifica con 16 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.

Juventus-Lazio si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Lazio è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Massa ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Lazio in tv o in streaming

Partita : Juventus-Lazio

: Juventus-Lazio Data : domenica 18 ottobre 2026

: domenica 18 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Davide Massa

Juventus-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.