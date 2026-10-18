Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Juventus-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus-Lazio è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 11 punti e la Lazio che invece è al 3° posto in classifica con 16 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.

Juventus-Lazio si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Lazio è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Massa ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Juventus-Lazio
  • Data: domenica 18 ottobre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Allianz Stadium
  • Arbitro: Davide Massa

Juventus-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juventus - Lazio?
La gara tra Juventus e Lazio si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Lazio?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Lazio sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Juventus - Lazio?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Lazio?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol
Chi trasmette la partita Juventus - Lazio?
La partita tra Juventus e Lazio verrà trasmessa da DAZN
Juventus-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio