Juventus-Lazio è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 11 punti e la Lazio che invece è al 3° posto in classifica con 16 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.
Juventus-Lazio si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Lazio è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Massa ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Lazio
- Data: domenica 18 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Davide Massa
Juventus-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 18-10-2026.
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Il link al live di Juventus-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Lazio?
- La gara tra Juventus e Lazio si giocherà domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Juventus - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Lazio sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Juventus - Lazio?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Lazio?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Lazio?
- La partita tra Juventus e Lazio verrà trasmessa da DAZN