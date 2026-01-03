Juventus-Lecce è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 32 punti e il Lecce che invece è al 16° posto in classifica con 16 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 6 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Juventus-Lecce si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Lecce è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 8 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Lecce
- Data: sabato 3 gennaio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Giuseppe Collu
Juventus-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 03-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Juventus-Lecce live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Juventus-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Lecce?
- La gara tra Juventus e Lecce si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Juventus - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Lecce sarà Daniele Doveri
- Dove si gioca Juventus - Lecce?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Lecce?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 6 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Lecce?
- La partita tra Juventus e Lecce verrà trasmessa da DAZN