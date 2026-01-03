Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Lecce è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 32 punti e il Lecce che invece è al 16° posto in classifica con 16 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 9 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 6 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Juventus-Lecce si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Lecce è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 8 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Lecce in tv o in streaming

Partita : Juventus-Lecce

: Juventus-Lecce Data : sabato 3 gennaio 2026

: sabato 3 gennaio 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Giuseppe Collu

Juventus-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 03-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.