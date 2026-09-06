Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

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Juventus-Milan è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 6 punti e il Milan che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Teun Koopmeiners con 1 rete.

Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 1 rete.

Juventus-Milan si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Milan è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri.

Dove vedere Juventus-Milan in tv o in streaming

Partita : Juventus-Milan

: Juventus-Milan Data : domenica 6 settembre 2026

: domenica 6 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Maurizio Mariani

Juventus-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-09-2026.

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Il link al live di Juventus-Milan sarà inserito un'ora prima del match.