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Juventus-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Juventus-Milan è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 6 punti e il Milan che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Teun Koopmeiners con 1 rete.
Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 1 rete.

Juventus-Milan si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Milan è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri.

Dove vedere Juventus-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Juventus-Milan
  • Data: domenica 6 settembre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Allianz Stadium
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Juventus-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juventus - Milan?
La gara tra Juventus e Milan si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Milan?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Milan sarà Michael Fabbri
Dove si gioca Juventus - Milan?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Milan?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Teun Koopmeiners con 1 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 1 gol
Chi trasmette la partita Juventus - Milan?
La partita tra Juventus e Milan verrà trasmessa da DAZN
Juventus-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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