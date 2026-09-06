Juventus-Milan è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 6 punti e il Milan che invece è al 4° posto in classifica con 6 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Teun Koopmeiners con 1 rete.
Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 1 rete.
Juventus-Milan si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Milan è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Michael Fabbri.
Dove vedere Juventus-Milan in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Milan
- Data: domenica 6 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Maurizio Mariani
Juventus-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 06-09-2026.
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Il link al live di Juventus-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Milan?
- La gara tra Juventus e Milan si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Juventus - Milan?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Milan sarà Michael Fabbri
- Dove si gioca Juventus - Milan?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Milan?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Teun Koopmeiners con 1 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 1 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Milan?
- La partita tra Juventus e Milan verrà trasmessa da DAZN