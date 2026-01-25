Virgilio Sport
Juventus-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Napoli è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 39 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 43 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 11 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 7 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 13 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.

Juventus-Napoli si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Napoli è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Daniele Doveri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 8 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 31 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Napoli in tv o in streaming

  • Partita: Juventus-Napoli
  • Data: domenica 25 gennaio 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Allianz Stadium
  • Arbitro: Maurizio Mariani

Juventus-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 25-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juventus - Napoli?
La gara tra Juventus e Napoli si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Juventus - Napoli?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Napoli sarà Daniele Doveri
Dove si gioca Juventus - Napoli?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Napoli?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 7 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol
Chi trasmette la partita Juventus - Napoli?
La partita tra Juventus e Napoli verrà trasmessa da DAZN e da Sky
