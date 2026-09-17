Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'esordio nel torneo continentale della squadra di Spalletti, reduce dal pesante ko con il Sassuolo: ecco le info utili per seguire il match

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

A pochi giorni dalla cocente sconfitta con il Sassuolo di Aquilani, la Juventus di Luciano Spalletti fa il suo esordio in questa edizione della UEFA Europa League. L’avversario di turno è il NEC (acronimo di Nijmegen Eendracht Combinatie), società che partecipa al campionato di Eredivisie (massima serie olandese) e ha sede nella città di Nimega. Qui di seguito tutte le info per seguire il match in diretta tv e streaming e le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Juventus-NEC

Archiviato il pesante ko di Reggio Emilia con il Sassuolo, Luciano Spalletti potrebbe effettuare più di qualche rotazione in campo internazionale, pur dovendo fare i conti con numerose assenze. Si va verso un camaleontico 3-4-2-1, con la prima novità tra i pali: Grabara al posto di Vicario, con l’esordio dell’ex Wolfsburg in bianconero. In difesa spazio a Kalulu, Gatti e Lucumì, che consentiranno a Bremer di beneficiare di un turno di riposo.

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In mediana, Koopmeiners e Sarr a presidiare la zona centrale, con Celik a destra e McKennie inizialmente sul versante opposto. Nico Gonzalez e Woltemade agiranno a supporto di Kolo Muani, con un sistema di gioco che potrebbe trasformarsi agevolmente in un 4-2-3-1: il jolly è sempre Celik, chiamato a scalare in posizione di terzino sinistro, con Kalulu pronto ad allargarsi dall’altra parte. Con Koopmeiners e Sarr davanti alla difesa, McKennie sarebbe più libero di agire sulla trequarti, alternandosi con Nico Gonzalez e accompagnando l’azione di Woltemade e Kolo Muani.

3-4-2-1 di matrice gasperiniana anche per il Nec di Schreuder, con Chery e Lobreton alle spalle dell’unica punta Sierhuis. In mezzo al campo chance per Nejasmic e Geiger, mentre sulle fasce spingeranno Bischoff e Tahaui. In porta Crettaz, protetto dal trio formato da Storm, Sandler e Kabar.

Ecco le probabili scelte di Spalletti e Schreuder:

JUVENTUS (3-4-2-1): Grabara, Kalulu, Gatti, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Celik; Nico Gonzalez, Woltemade; Kolo Muani. All. Spalletti.

NEC (3-4-2-1): Crettaz; Storm, Sandler, Kabar; Tahaui, Nejasmic, Geiger, Bischoff; Chery, Lobreton; Sierhuis. All. Schreuder.

Dove vedere Juventus-NEC in diretta tv e streaming

L’esordio in Europa League della Juventus sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport, a partire dalle ore 21, e sulla piattaforma NOW, la cui applicazione è disponibile su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Radiocronaca in diretta su Rai Radio Uno, mentre gli highlights della gara saranno disponibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio. Webcronaca testuale di Juve-Nec qui su Virgilio Sport.

Juventus-Nec, l’arbitro sarà l’ucraino Derevinsky

Toccherà al 37enne Oleksiy Derevinsky dirigere l’incontro che vedrà protagoniste Juventus e Nec all’Allianz Stadium di Torino, giovedì 17 settembre alle ore 21. Il fischietto ucraino, classe ’89 originario di Kiev, ha fatto il suo esordio in Europa League lo scorso gennaio, in quella che è attualmente la sua unica apparizione in questa competizione: si trattava del match Nizza-Go Ahead Eagles, terminata sul punteggio di 3-1 per i padroni di casa. Un paio, invece, le partite dirette nei playoff di Champions League, senza dimenticare alcuni “gettoni” in Conference. Nessun precedente con Juventus e Nec.