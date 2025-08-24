Virgilio Sport
Juventus-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 1a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Parma è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.

Juventus-Parma si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Parma è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.

Dove vedere Juventus-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Juventus-Parma
  • Data: domenica 24 agosto 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Allianz Stadium
  • Arbitro: Matteo Marcenaro

Juventus-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-08-2025.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juventus - Parma?
La gara tra Juventus e Parma si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Parma?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Parma sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Juventus - Parma?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Parma?
Stadio Allianz Stadium
Chi trasmette la partita Juventus - Parma?
La partita tra Juventus e Parma verrà trasmessa da DAZN
