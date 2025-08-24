Juventus-Parma è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Juventus-Parma si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Parma è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.
Dove vedere Juventus-Parma in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Parma
- Data: domenica 24 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Juventus-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Juventus-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
