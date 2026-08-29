Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

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Juventus-Parma è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 3 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 0 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 1 rete.

Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.

Juventus-Parma si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Parma è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.

Dove vedere Juventus-Parma in tv o in streaming

Partita : Juventus-Parma

: Juventus-Parma Data : sabato 29 agosto 2026

: sabato 29 agosto 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Francesco Fourneau

Juventus-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-08-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Parma sarà inserito un'ora prima del match.