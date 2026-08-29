Juventus-Parma è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 3 punti e il Parma che invece è al 16° posto in classifica con 0 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 1 rete.
Il Parma ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.
Juventus-Parma si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Parma è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia.
Dove vedere Juventus-Parma in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Parma
- Data: sabato 29 agosto 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Francesco Fourneau
Juventus-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-08-2026.
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Il link al live di Juventus-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Parma?
- La gara tra Juventus e Parma si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Juventus - Parma?
- L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Parma sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Juventus - Parma?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Parma?
- Stadio Allianz Stadium
- Chi trasmette la partita Juventus - Parma?
- La partita tra Juventus e Parma verrà trasmessa da DAZN