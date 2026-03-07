Juventus-Pisa è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 47 punti e il Pisa che invece è al 19° posto in classifica con 15 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 13 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 46 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 8 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 1 vittoria, 12 pareggi e 14 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 44. Il giocatore che ha segnato più gol è Stefano Moreo con 5 reti.
Juventus-Pisa si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Pisa è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 8 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Pisa
- Data: sabato 7 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Juventus-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
- Se invece preferite seguire Juventus-Pisa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
Il link al live di Juventus-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
