Juventus-Roma è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 26 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 30 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 5 reti.
La Roma ha ottenuto finora 10 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 4 reti.
Juventus-Roma si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Roma è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Juventus-Roma in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Roma
- Data: sabato 20 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Simone Sozza
Juventus-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Roma?
- La gara tra Juventus e Roma si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Juventus - Roma?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Roma sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Juventus - Roma?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Roma?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 5 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 4 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Roma?
- La partita tra Juventus e Roma verrà trasmessa da DAZN e da Sky