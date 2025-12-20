Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Roma è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 26 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 30 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 5 reti.

La Roma ha ottenuto finora 10 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 4 reti.

Juventus-Roma si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Roma è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 7 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Juventus-Roma in tv o in streaming

Partita : Juventus-Roma

: Juventus-Roma Data : sabato 20 dicembre 2025

: sabato 20 dicembre 2025 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Simone Sozza

Juventus-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 20-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Roma sarà inserito un'ora prima del match.