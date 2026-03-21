Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus-Sassuolo è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 53 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 38 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 15 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 51 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 9 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 7 reti.

Juventus-Sassuolo si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Sassuolo è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv o in streaming

Partita : Juventus-Sassuolo

: Juventus-Sassuolo Data : sabato 21 marzo 2026

: sabato 21 marzo 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Matteo Marchetti

Juventus-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.