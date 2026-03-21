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CALCIO SERIE A

Juventus-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Redazione

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Juventus-Sassuolo è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 53 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 38 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 15 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 51 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 9 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 7 reti.

Juventus-Sassuolo si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Sassuolo è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.

Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv o in streaming

  • Partita: Juventus-Sassuolo
  • Data: sabato 21 marzo 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Allianz Stadium
  • Arbitro: Matteo Marchetti

Juventus-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juventus - Sassuolo?
La gara tra Juventus e Sassuolo si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Sassuolo sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Juventus - Sassuolo?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Sassuolo?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 9 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 7 gol
Chi trasmette la partita Juventus - Sassuolo?
La partita tra Juventus e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Juventus-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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