Juventus-Sassuolo è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 53 punti e il Sassuolo che invece è al 11° posto in classifica con 38 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 15 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 51 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenan Yildiz con 9 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 35 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 7 reti.
Juventus-Sassuolo si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Sassuolo è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 10 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 37 cartellini gialli e 4 cartellini rossi.
Dove vedere Juventus-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Sassuolo
- Data: sabato 21 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Matteo Marchetti
Juventus-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 21-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Juventus-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Sassuolo?
- La gara tra Juventus e Sassuolo si giocherà sabato 21 marzo 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Juventus - Sassuolo?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Sassuolo sarà Rosario Abisso
- Dove si gioca Juventus - Sassuolo?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Sassuolo?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 9 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Domenico Berardi con 7 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Sassuolo?
- La partita tra Juventus e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN e da Sky