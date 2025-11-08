Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Torino è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 18 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 13 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 3 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.

Juventus-Torino si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Torino è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Torino in tv o in streaming

Juventus-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-11-2025.

