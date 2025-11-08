Juventus-Torino è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 18 punti e il Torino che invece è al 13° posto in classifica con 13 punti.
La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 3 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Giovanni Simeone con 4 reti.
Juventus-Torino si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Torino è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Federico La Penna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 6 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Juventus-Torino in tv o in streaming
- Partita: Juventus-Torino
- Data: sabato 8 novembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Torino
- Stadio: Allianz Stadium
- Arbitro: Luca Zufferli
Juventus-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-11-2025.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Juventus - Torino?
- La gara tra Juventus e Torino si giocherà sabato 8 novembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Juventus - Torino?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Juventus - Torino sarà Federico La Penna
- Dove si gioca Juventus - Torino?
- La partita si gioca a Torino
- In che stadio si gioca Juventus - Torino?
- Stadio Allianz Stadium
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 3 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 4 gol
- Chi trasmette la partita Juventus - Torino?
- La partita tra Juventus e Torino verrà trasmessa da DAZN