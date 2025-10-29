Virgilio Sport
Juventus-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Juventus-Udinese è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 12 punti e l'Udinese che invece è al 9° posto in classifica con 12 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 3 reti.

Juventus-Udinese si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Udinese è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Udinese in tv o in streaming

  • Partita: Juventus-Udinese
  • Data: mercoledì 29 ottobre 2025
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Torino
  • Stadio: Allianz Stadium
  • Arbitro: Marco Di Bello

Juventus-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Juventus - Udinese?
La gara tra Juventus e Udinese si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Juventus - Udinese?
L'arbitro del match sarà Marco Di Bello
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Udinese sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Juventus - Udinese?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Udinese?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 3 gol
Chi trasmette la partita Juventus - Udinese?
La partita tra Juventus e Udinese verrà trasmessa da DAZN
