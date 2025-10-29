Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Juventus-Udinese è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Juventus che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 12 punti e l'Udinese che invece è al 9° posto in classifica con 12 punti.

La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 3 reti.

Juventus-Udinese si gioca allo stadio Allianz Stadium di Torino; arbitro di Juventus - Udinese è il signor Marco Di Bello. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Di Bello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Juventus-Udinese in tv o in streaming

Partita : Juventus-Udinese

: Juventus-Udinese Data : mercoledì 29 ottobre 2025

: mercoledì 29 ottobre 2025 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Torino

: Torino Stadio : Allianz Stadium

: Allianz Stadium Arbitro: Marco Di Bello

Juventus-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Juventus-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.