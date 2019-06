La prima edizione della Nations League è arrivata alla finale che si giocherà tra il Portogallo, squadra ospitante e l’Olanda.

Gli ‘orange’ allenati da Ronald Koeman, sul terreno dello stadio Dom Alfonso Henriques di Guimaraes (Portogallo), hanno battuto per 3-1 l’Inghilterra dopo i tempi supplementari. L’Olanda, nella finale di domenica al Do Dragao di Porto (alle 20,45), dovrà vedersela contro il Portogallo che poche ore prima – grazie a una tripletta di Ronaldo – ha battuto la Svizzera con lo stesso punteggio. Gli olandesi erano andati sotto al 32′ del primo tempo, trafitti da un rigore di Rashford, ma sono riusciti a pareggiare al 28′ della ripresa con il difensore De Ligt, gioiellino dell’Ajax nel mirino del Barcellona. Il gol del vantaggio è arrivato al 7′ del primo tempo supplementare grazie a un autogol di Walker, propiziato da Promes. Lo stesso attaccante arancione ha firmato il 3-1 finale al 9′ del secondo prolungamento. Sempre domenica andrà in scena la finale per il terzo posto: in campo la Svizzera e proprio l’Inghilterra alle 15.

Sarà quindi una sfida che si preannuncia molto equilibrata tra due modi completamente diversi di concepire il calcio. Grandissima attesa per i lampi di classe di Cristiano Ronaldo e per l’esplosività fisica dei talenti orange. La Nations League è come detto alla prima edizione e, accolta tra lo scetticismo di molti, si è rivelata un competizione divertente e piena di colpi di scena: per esempio la retrocessione di Germania, Croazia e Polonia in Serie B o il fallimento delle corazzate Spagna e Belgio.

Dove vedere la finale di Nations League in tv e streaming

La finale di Nations League Portogallo-Olanda si gioca alle ore 20,45 di domenica 9 giugno. In tv è possibile vederla trasmessa in chiaro su Rai1, mentre per chi volesse seguirla in streaming può collegarsi a RaiPlay.

VIRGILIO SPORT | 07-06-2019 09:18