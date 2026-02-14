Lazio-Atalanta è una partita valevole per la 25a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 33 punti e l'Atalanta che invece è al 7° posto in classifica con 39 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 10 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 32 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.
Lazio-Atalanta si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Atalanta è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Atalanta
- Data: sabato 14 febbraio 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Lazio-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 14-02-2026.
