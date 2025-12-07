Virgilio Sport
Lazio-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 14a giornata della Serie A 2025/2026

Lazio-Bologna è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 18 punti e il Bologna che invece è al 5° posto in classifica con 24 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 7 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Riccardo Orsolini con 6 reti.

Lazio-Bologna si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Bologna è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Lazio-Bologna
  • Data: domenica 7 dicembre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Michael Fabbri

Lazio-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 07-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lazio - Bologna?
La gara tra Lazio e Bologna si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Lazio - Bologna?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Lazio - Bologna?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Bologna?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol
Chi trasmette la partita Lazio - Bologna?
La partita tra Lazio e Bologna verrà trasmessa da DAZN e da Sky
