Lazio-Cagliari è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 12 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Felici con 2 reti.
Lazio-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Cagliari è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna.
Dove vedere Lazio-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Cagliari
- Data: lunedì 3 novembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Lazio-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 03-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lazio-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Cagliari?
- La gara tra Lazio e Cagliari si giocherà lunedì 3 novembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Lazio - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Cagliari sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Lazio - Cagliari?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Cagliari?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Mattia Felici con 2 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Cagliari?
- La partita tra Lazio e Cagliari verrà trasmessa da DAZN e da Sky