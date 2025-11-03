Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2025/2026

Lazio-Cagliari è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 12 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Felici con 2 reti.

Lazio-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Cagliari è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna.

Dove vedere Lazio-Cagliari in tv o in streaming

Lazio-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 03-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.