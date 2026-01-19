Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Lazio-Como è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 28 punti e il Como che invece è al 6° posto in classifica con 34 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Il Como ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 6 reti.

Lazio-Como si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Como è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 28 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Como in tv o in streaming

Lazio-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

