Lazio-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 21a giornata della Serie A 2025/2026

Lazio-Como è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 28 punti e il Como che invece è al 6° posto in classifica con 34 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Il Como ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 6 reti.

Lazio-Como si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Como è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 28 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Como in tv o in streaming

  • Partita: Lazio-Como
  • Data: lunedì 19 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Michael Fabbri

Lazio-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Como sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lazio - Como?
La gara tra Lazio e Como si giocherà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Lazio - Como?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Como sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Lazio - Como?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Como?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 6 gol
Chi trasmette la partita Lazio - Como?
La partita tra Lazio e Como verrà trasmessa da DAZN
