Lazio-Como è una partita valevole per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 28 punti e il Como che invece è al 6° posto in classifica con 34 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Il Como ha ottenuto finora 9 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 6 reti.
Lazio-Como si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Como è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 28 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Como in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Como
- Data: lunedì 19 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Michael Fabbri
Lazio-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lazio-Como live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lazio-Como sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Como?
- La gara tra Lazio e Como si giocherà lunedì 19 gennaio 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Lazio - Como?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Como sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Lazio - Como?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Como?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol, mentre il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 6 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Como?
- La partita tra Lazio e Como verrà trasmessa da DAZN