Lazio-Cremonese è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 22 punti e la Cremonese che invece è al 11° posto in classifica con 20 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.
Lazio-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Cremonese è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Cremonese
- Data: sabato 20 dicembre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Luca Pairetto
Lazio-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 20-12-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Cremonese?
- La gara tra Lazio e Cremonese si giocherà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Lazio - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Cremonese sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Lazio - Cremonese?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Cremonese?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 5 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Cremonese?
- La partita tra Lazio e Cremonese verrà trasmessa da DAZN