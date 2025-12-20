Partita valevole per la 16a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lazio-Cremonese è una partita valevole per la 16a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 22 punti e la Cremonese che invece è al 11° posto in classifica con 20 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 5 reti.

Lazio-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Cremonese è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Lazio-Cremonese

: Lazio-Cremonese Data : sabato 20 dicembre 2025

: sabato 20 dicembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Luca Pairetto

Lazio-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 20-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.