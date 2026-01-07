Lazio-Fiorentina è una partita valevole per la 19a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 24 punti e la Fiorentina che invece è al 19° posto in classifica con 12 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Moise Kean con 5 reti.
Lazio-Fiorentina si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Fiorentina è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 8 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 24 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Lazio-Fiorentina in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Fiorentina
- Data: mercoledì 7 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Simone Sozza
Lazio-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 07-01-2026.
