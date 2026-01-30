Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Lazio-Genoa è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 29 punti e il Genoa che invece è al 13° posto in classifica con 23 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.

Lazio-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Genoa è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 10 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Genoa in tv o in streaming

Partita : Lazio-Genoa

: Lazio-Genoa Data : venerdì 30 gennaio 2026

: venerdì 30 gennaio 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Luca Zufferli

Lazio-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.