Lazio-Genoa è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 29 punti e il Genoa che invece è al 13° posto in classifica con 23 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.
Lazio-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Genoa è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 10 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Genoa
- Data: venerdì 30 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Luca Zufferli
Lazio-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-01-2026.
Se invece preferite seguire Lazio-Genoa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
