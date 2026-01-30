Virgilio Sport
Lazio-Genoa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 23a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Lazio-Genoa è una partita valevole per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 29 punti e il Genoa che invece è al 13° posto in classifica con 23 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Il Genoa ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Colombo con 5 reti.

Lazio-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Genoa è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 10 incontri concedendo 4 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Genoa in tv o in streaming

  • Partita: Lazio-Genoa
  • Data: venerdì 30 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Luca Zufferli

Lazio-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lazio - Genoa?
La gara tra Lazio e Genoa si giocherà venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Lazio - Genoa?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Genoa sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Lazio - Genoa?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Genoa?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol, mentre il capocannoniere del Genoa è Lorenzo Colombo con 5 gol
Chi trasmette la partita Lazio - Genoa?
La partita tra Lazio e Genoa verrà trasmessa da DAZN
