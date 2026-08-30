Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lazio-Genoa è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 3 punti e il Genoa che invece è al 15° posto in classifica con 0 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 1 rete.

Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

Lazio-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Genoa è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso.

Dove vedere Lazio-Genoa in tv o in streaming

Partita : Lazio-Genoa

: Lazio-Genoa Data : domenica 30 agosto 2026

: domenica 30 agosto 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Ermanno Feliciani

Lazio-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.