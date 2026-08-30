Lazio-Genoa è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 3 punti e il Genoa che invece è al 15° posto in classifica con 0 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 1 rete.
Il Genoa ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Lazio-Genoa si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Genoa è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso.
Dove vedere Lazio-Genoa in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Genoa
- Data: domenica 30 agosto 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Lazio-Genoa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 30-08-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lazio-Genoa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lazio-Genoa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Genoa?
- La gara tra Lazio e Genoa si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Lazio - Genoa?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Genoa sarà Rosario Abisso
- Dove si gioca Lazio - Genoa?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Genoa?
- Stadio Stadio Olimpico
- Chi trasmette la partita Lazio - Genoa?
- La partita tra Lazio e Genoa verrà trasmessa da DAZN