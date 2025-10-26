Lazio-Juventus è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 8 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 12 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.
Lazio-Juventus si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Juventus è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Juventus
- Data: domenica 26 ottobre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Andrea Colombo
Lazio-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 26-10-2025.
