Lazio-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Lazio-Juventus è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 8 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 12 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Dusan Vlahovic con 2 reti.

Lazio-Juventus si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Juventus è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Juventus in tv o in streaming

  • Partita: Lazio-Juventus
  • Data: domenica 26 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Andrea Colombo

Lazio-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 26-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lazio - Juventus?
La gara tra Lazio e Juventus si giocherà domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Lazio - Juventus?
L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Juventus sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Lazio - Juventus?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Juventus?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Dusan Vlahovic con 2 gol
Chi trasmette la partita Lazio - Juventus?
La partita tra Lazio e Juventus verrà trasmessa da DAZN
