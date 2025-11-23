Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lazio-Lecce è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 15 punti e il Lecce che invece è al 15° posto in classifica con 10 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.

Lazio-Lecce si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Lecce è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Marco Serra. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Lecce in tv o in streaming

Partita : Lazio-Lecce

: Lazio-Lecce Data : domenica 23 novembre 2025

: domenica 23 novembre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Alberto Arena

Lazio-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 23-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.