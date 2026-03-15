Lazio-Milan è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 37 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 60 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 9 reti.
Lazio-Milan si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Milan è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 13 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 46 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Milan in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Milan
- Data: domenica 15 marzo 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Marco Guida
Lazio-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 15-03-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lazio-Milan live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lazio-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Milan?
- La gara tra Lazio e Milan si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Lazio - Milan?
- L'arbitro del match sarà Marco Guida
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Milan sarà Daniele Chiffi
- Dove si gioca Lazio - Milan?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Milan?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Milan?
- La partita tra Lazio e Milan verrà trasmessa da DAZN