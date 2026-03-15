Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Lazio-Milan è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 37 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 60 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 9 reti.

Lazio-Milan si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Milan è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 13 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 46 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Milan in tv o in streaming

Partita : Lazio-Milan

: Lazio-Milan Data : domenica 15 marzo 2026

: domenica 15 marzo 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Marco Guida

Lazio-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 15-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Milan sarà inserito un'ora prima del match.