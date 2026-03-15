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CALCIO SERIE A

Lazio-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 29a giornata della Serie A 2025/2026

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Redazione

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Lazio-Milan è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 37 punti e il Milan che invece è al 2° posto in classifica con 60 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 9 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 28. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 44 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Rafael Leão con 9 reti.

Lazio-Milan si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Milan è il signor Marco Guida di Pompei. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Guida ha diretto 13 incontri concedendo 7 rigori; ha assegnato 46 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Lazio-Milan
  • Data: domenica 15 marzo 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Marco Guida

Lazio-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 15-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lazio - Milan?
La gara tra Lazio e Milan si giocherà domenica 15 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Lazio - Milan?
L'arbitro del match sarà Marco Guida
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Milan sarà Daniele Chiffi
Dove si gioca Lazio - Milan?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Milan?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Pedro con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Rafael Leão con 9 gol
Chi trasmette la partita Lazio - Milan?
La partita tra Lazio e Milan verrà trasmessa da DAZN
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