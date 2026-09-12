Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Lazio-Milan è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 9 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 7 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cisse con 2 reti.

Lazio-Milan si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Milan è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Milan in tv o in streaming

Partita : Lazio-Milan

: Lazio-Milan Data : sabato 12 settembre 2026

: sabato 12 settembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Matteo Marcenaro

Lazio-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 12-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Milan sarà inserito un'ora prima del match.