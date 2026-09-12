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CALCIO SERIE A

Lazio-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Lazio-Milan è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 9 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 7 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cisse con 2 reti.

Lazio-Milan si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Milan è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Lazio-Milan
  • Data: sabato 12 settembre 2026
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Matteo Marcenaro

Lazio-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 12-09-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lazio - Milan?
La gara tra Lazio e Milan si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Lazio - Milan?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Milan sarà Francesco Meraviglia
Dove si gioca Lazio - Milan?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Milan?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Alphadjo Cisse con 2 gol
Chi trasmette la partita Lazio - Milan?
La partita tra Lazio e Milan verrà trasmessa da DAZN
Lazio-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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