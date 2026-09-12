Lazio-Milan è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 9 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 7 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Alphadjo Cisse con 2 reti.
Lazio-Milan si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Milan è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Milan in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Milan
- Data: sabato 12 settembre 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Matteo Marcenaro
Lazio-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 12-09-2026.
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Il link al live di Lazio-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Milan?
- La gara tra Lazio e Milan si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Lazio - Milan?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Milan sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Lazio - Milan?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Milan?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Alphadjo Cisse con 2 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Milan?
- La partita tra Lazio e Milan verrà trasmessa da DAZN