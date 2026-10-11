Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Lazio-Monza è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 13 punti e il Monza che invece è al 15° posto in classifica con 4 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 4 reti.

Lazio-Monza si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Monza è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Monza in tv o in streaming

Partita : Lazio-Monza

: Lazio-Monza Data : domenica 11 ottobre 2026

: domenica 11 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Giuseppe Collu

Lazio-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Monza sarà inserito un'ora prima del match.