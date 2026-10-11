Lazio-Monza è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 13 punti e il Monza che invece è al 15° posto in classifica con 4 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 4 reti.
Lazio-Monza si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Monza è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Monza in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Monza
- Data: domenica 11 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Giuseppe Collu
Lazio-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-10-2026.
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Il link al live di Lazio-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Monza?
- La gara tra Lazio e Monza si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Lazio - Monza?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Monza sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Lazio - Monza?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Monza?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 4 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Monza?
- La partita tra Lazio e Monza verrà trasmessa da DAZN