Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lazio-Napoli è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 24 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 34 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 11 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.

Lazio-Napoli si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Napoli è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Napoli in tv o in streaming

Partita : Lazio-Napoli

: Lazio-Napoli Data : domenica 4 gennaio 2026

: domenica 4 gennaio 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Davide Massa

Lazio-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 04-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.