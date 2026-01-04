Lazio-Napoli è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 24 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 34 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 3 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 11 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 6 reti.
Lazio-Napoli si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Napoli è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Massa ha diretto 6 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Napoli
- Data: domenica 4 gennaio 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Davide Massa
Lazio-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 04-01-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Lazio-Napoli live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Lazio-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Napoli?
- La gara tra Lazio e Napoli si giocherà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Lazio - Napoli?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Napoli sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Lazio - Napoli?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Napoli?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Napoli?
- La partita tra Lazio e Napoli verrà trasmessa da DAZN