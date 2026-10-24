Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

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Lazio-Parma è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 19 punti e il Parma che invece è al 19° posto in classifica con 4 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.

Lazio-Parma si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Parma è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Parma in tv o in streaming

Partita : Lazio-Parma

: Lazio-Parma Data : sabato 24 ottobre 2026

: sabato 24 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Roma

: Roma Stadio : Stadio Olimpico

: Stadio Olimpico Arbitro: Alberto Arena

Lazio-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Parma sarà inserito un'ora prima del match.