Lazio-Parma è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 19 punti e il Parma che invece è al 19° posto in classifica con 4 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.
Lazio-Parma si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Parma è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lazio-Parma in tv o in streaming
- Partita: Lazio-Parma
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Roma
- Stadio: Stadio Olimpico
- Arbitro: Alberto Arena
Lazio-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Lazio-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lazio - Parma?
- La gara tra Lazio e Parma si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Lazio - Parma?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lazio - Parma sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Lazio - Parma?
- La partita si gioca a Roma
- In che stadio si gioca Lazio - Parma?
- Stadio Stadio Olimpico
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol
- Chi trasmette la partita Lazio - Parma?
- La partita tra Lazio e Parma verrà trasmessa da DAZN e da Sky