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CALCIO SERIE A

Lazio-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Lazio-Parma è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 2° posto in classifica con 19 punti e il Parma che invece è al 19° posto in classifica con 4 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Davide Frattesi con 3 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.

Lazio-Parma si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Parma è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Parma in tv o in streaming

  • Partita: Lazio-Parma
  • Data: sabato 24 ottobre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Alberto Arena

Lazio-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-10-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Parma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lazio - Parma?
La gara tra Lazio e Parma si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Lazio - Parma?
L'arbitro del match sarà Alberto Arena
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Parma sarà Alberto Santoro
Dove si gioca Lazio - Parma?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Parma?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Davide Frattesi con 3 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol
Chi trasmette la partita Lazio - Parma?
La partita tra Lazio e Parma verrà trasmessa da DAZN e da Sky
Lazio-Parma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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