CALCIO SERIE A

Lazio-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario

Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Redazione

Lazio-Roma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 3 punti e la Roma che invece è al 7° posto in classifica con 6 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 1 rete.
La Roma ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Wesley con 1 rete.

Lazio-Roma si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Roma è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Roma in tv o in streaming

  • Partita: Lazio-Roma
  • Data: domenica 21 settembre 2025
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Roma
  • Stadio: Stadio Olimpico
  • Arbitro: Simone Sozza

Lazio-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 21-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Roma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lazio - Roma?
La gara tra Lazio e Roma si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Lazio - Roma?
L'arbitro del match sarà Simone Sozza
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lazio - Roma sarà Aleandro Di Paolo
Dove si gioca Lazio - Roma?
La partita si gioca a Roma
In che stadio si gioca Lazio - Roma?
Stadio Stadio Olimpico
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 1 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Wesley con 1 gol
Chi trasmette la partita Lazio - Roma?
La partita tra Lazio e Roma verrà trasmessa da DAZN
