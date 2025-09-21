Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Lazio-Roma è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 3 punti e la Roma che invece è al 7° posto in classifica con 6 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Zaccagni con 1 rete.

La Roma ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Wesley con 1 rete.

Lazio-Roma si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Roma è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Roma in tv o in streaming

Lazio-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 21-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Roma sarà inserito un'ora prima del match.