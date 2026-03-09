Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Lazio-Sassuolo è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 34 punti e il Sassuolo che invece è al 9° posto in classifica con 38 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Pedro con 3 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 11 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Domenico Berardi con 7 reti.

Lazio-Sassuolo si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Sassuolo è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 9 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 30 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lazio-Sassuolo in tv o in streaming

Lazio-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 09-03-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

