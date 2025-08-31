Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2025/2026

Lazio-Verona è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e il Verona che invece è al 11° posto in classifica con 1 punti.

La Lazio ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 1 rete.

Lazio-Verona si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Verona è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto.

Dove vedere Lazio-Verona in tv o in streaming

Lazio-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-08-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lazio-Verona sarà inserito un'ora prima del match.