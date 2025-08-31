Lazio-Verona è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte la Lazio che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 0 punti e il Verona che invece è al 11° posto in classifica con 1 punti.
La Lazio ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Il Verona ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Suat Serdar con 1 rete.
Lazio-Verona si gioca allo stadio Stadio Olimpico di Roma; arbitro di Lazio - Verona è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto.
Dove vedere Lazio-Verona in tv o in streaming
Lazio-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
