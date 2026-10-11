Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Lecce-Bologna è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 6 punti e il Bologna che invece è al 19° posto in classifica con 2 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 1 rete.

Lecce-Bologna si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Bologna è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Bologna in tv o in streaming

Partita : Lecce-Bologna

: Lecce-Bologna Data : domenica 11 ottobre 2026

: domenica 11 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Luca Pairetto

Lecce-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.