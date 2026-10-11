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CALCIO SERIE A

Lecce-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Lecce-Bologna è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 6 punti e il Bologna che invece è al 19° posto in classifica con 2 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 1 rete.

Lecce-Bologna si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Bologna è il signor Luca Pairetto. Al VAR ci sarà invece Paolo Silvio Mazzoleni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Pairetto ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Bologna in tv o in streaming

  • Partita: Lecce-Bologna
  • Data: domenica 11 ottobre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Lecce
  • Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
  • Arbitro: Luca Pairetto

Lecce-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 11-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lecce - Bologna?
La gara tra Lecce e Bologna si giocherà domenica 11 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Bologna?
L'arbitro del match sarà Luca Pairetto
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Lecce - Bologna?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Bologna?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 1 gol
Chi trasmette la partita Lecce - Bologna?
La partita tra Lecce e Bologna verrà trasmessa da DAZN
Lecce-Bologna come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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