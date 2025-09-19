Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Cagliari è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 1 punti e il Cagliari che invece è al 8° posto in classifica con 4 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 1 rete.

Il Cagliari ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Luperto con 1 rete.

Lecce-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Cagliari è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Lecce-Cagliari in tv o in streaming

Lecce-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.