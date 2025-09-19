Lecce-Cagliari è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 1 punti e il Cagliari che invece è al 8° posto in classifica con 4 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 1 rete.
Il Cagliari ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Sebastiano Luperto con 1 rete.
Lecce-Cagliari si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Cagliari è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Lecce-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Cagliari
- Data: venerdì 19 settembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Luca Zufferli
Lecce-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 19-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Cagliari?
- La gara tra Lecce e Cagliari si giocherà venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Lecce - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Cagliari sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Lecce - Cagliari?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Cagliari?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Konan N’Dri con 1 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Sebastiano Luperto con 1 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Cagliari?
- La partita tra Lecce e Cagliari verrà trasmessa da DAZN