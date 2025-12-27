Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Lecce-Como è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 16 punti e il Como che invece è al 7° posto in classifica con 24 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.

Il Como ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 5 reti.

Lecce-Como si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Como è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 14 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Lecce-Como in tv o in streaming

Partita : Lecce-Como

: Lecce-Como Data : sabato 27 dicembre 2025

: sabato 27 dicembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Lecce

: Lecce Stadio : Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Arbitro: Matteo Marchetti

Lecce-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Como sarà inserito un'ora prima del match.