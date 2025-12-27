Virgilio Sport
Lecce-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Como è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 16 punti e il Como che invece è al 7° posto in classifica con 24 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Konan N’Dri con 2 reti.
Il Como ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Nico Paz con 5 reti.

Lecce-Como si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Como è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 14 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Lecce-Como in tv o in streaming

  • Partita: Lecce-Como
  • Data: sabato 27 dicembre 2025
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Lecce
  • Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
  • Arbitro: Matteo Marchetti

Lecce-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 27-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Lecce-Como sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Lecce - Como?
La gara tra Lecce e Como si giocherà sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Lecce - Como?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Lecce - Como sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Lecce - Como?
La partita si gioca a Lecce
In che stadio si gioca Lecce - Como?
Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Konan N’Dri con 2 gol, mentre il capocannoniere del Como è Nico Paz con 5 gol
Chi trasmette la partita Lecce - Como?
La partita tra Lecce e Como verrà trasmessa da DAZN
