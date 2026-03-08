Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Lecce-Cremonese è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 24 punti e la Cremonese che invece è al 17° posto in classifica con 24 punti.

Il Lecce ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 3 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.

Lecce-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Cremonese è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 12 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.

Dove vedere Lecce-Cremonese in tv o in streaming

Lecce-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 08-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

