Lecce-Cremonese è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte il Lecce che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 24 punti e la Cremonese che invece è al 17° posto in classifica con 24 punti.
Il Lecce ha ottenuto finora 6 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 36. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 3 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 38. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.
Lecce-Cremonese si gioca allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce; arbitro di Lecce - Cremonese è il signor Simone Sozza di Seregno. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Simone Sozza ha diretto 12 incontri concedendo 5 rigori; ha assegnato 39 cartellini gialli e 5 cartellini rossi.
Dove vedere Lecce-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Lecce-Cremonese
- Data: domenica 8 marzo 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Lecce
- Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Arbitro: Simone Sozza
Lecce-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 08-03-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Lecce - Cremonese?
- La gara tra Lecce e Cremonese si giocherà domenica 8 marzo 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Lecce - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Simone Sozza
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Lecce - Cremonese sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Lecce - Cremonese?
- La partita si gioca a Lecce
- In che stadio si gioca Lecce - Cremonese?
- Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 3 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol
- Chi trasmette la partita Lecce - Cremonese?
- La partita tra Lecce e Cremonese verrà trasmessa da DAZN